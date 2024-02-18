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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول التصنيفات الدولية والنشر العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

انطلقت ورشة العمل الثانية التى تنظمها وحدة التصنيف الدولي بالتعاون مع وحدة الدعم والبحث العلمي بجامعة حلوان، وذلك كلية الفنون التطبيقية تحت عنوان كيف تحسن تصنيفك العلمي.


وعقدت فعاليات ورشة العمل تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة  الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتورة  إيمان أبو طالب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وبحضور نخبة من السادة الأساتذة وكبار الباحثين بالجامعة بمختلف الكليات.


وتناولت الورشة عرض لعدة محاور استعرضها الدكتور محمد عبد المنعم دخيل مدير وحدة التصنيف الدولي، حول التصنيفات الدولية والنشر العلمي.

 

كما تناولت الورشة العديد من المحاور المهمة، من بينها: موقف الجامعة من التصنيفات العالمية وأهمية النشر العلمي، وسبل زيادة حضور الباحثين في قواعد البيانات العالمية مثل Scopus وWeb of Science، بالإضافة إلى سبل التعامل مع المجلات الوهمية والمختطفة، وكذلك تصنيف الباحثين بناءً على تخصصاتهم.


وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية تحسين تصنيف الجامعة دوليا من خلال دعم البحث العلمي والنشر في المجلات المرموقة، حيث تسعى الجامعة دائمًا ليكون أدائها متميزا بين الجامعات المصرية في مجال البحث العلمي.


جدير بالذكر أنه يتم تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل من أجل تحسين التصنيف العلمي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورفع تصنيف الجامعة بين الجامعات المصرية والعالمية.

 

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