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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تدعو الفصائل الفلسطينية للاجتماع في موسكو.. إبريل المقبل

علم روسيا
علم روسيا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن روسيا دعت الفصائل الفلسطينية للاجتماع في موسكو في 26 أبريل المقبل.

وأضاف أشتية، اليوم الأحد، أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حماس ستلبي دعوة موسكو لكن الفلسطينيين بحاجة إلى الوحدة والسلطة مستعدة للتعامل معهم.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن مصر لن تسمح بدخول اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها.

وأضاف أشتية في تصريحات اليوم الأحد، أنه لا يجب دفع أهل غزة نحو معبر رفح، لافتًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحقق أي انتصار حتى الآن.

ولفت إلى أن تاريخ فلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر ونحن نعاني منذ 1948، مستطردًا "نحتاج أولا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأشار "ما نحتاجه الآن هو وقف إطلاق نار فوري والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة".

وتابع أشتية قوله: "الحديث حول حل الدولتين بدأ منذ 33 عامًا ونحتاج إلى الانتقال لمرحلة التنفيذ".

وأوضح أن "فلسطين توافق من جانبها على حل الدولتين بمن فيها حماس ولا تجد شريكًا يوافقها الرأي من جانب إسرائيل".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب حتى نهاية العام.

رئيس الوزراء الفلسطيني روسيا الفصائل الفلسطينية موسكو حماس

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