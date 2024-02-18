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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية أحمد القناوي: هيئة التنمية الصناعية المتهم الرئيسى في مشكلات المنظومة

أحمد القناوي، عضو
أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب

قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موضوع الصناعة المصرية في منتهى الأهمية ونرجو عقد عدة جلسات بالمجلس له.

وأضاف أنه سيركز في حديثه على نقطتين، الأولى، إننا طلبنا صدور استراتيجية وطنية واضحة لوزارة الصناعة وحتى الآن لم نحصل عليها، متسائلا: ما هى الأولويات؟، ما هى الصناعات التي تود الدولة التركيز عليها؟ ما هى الحوافز التي ستقدم للمستثمرين، في ضوء منافسة قوية من دول مجاورة؟، كيف نريد زيادة الاستثمارات وكثير من الاستثمارات تهرب من مصر حاليا!.. إنني أرى أن أى وزارة تعمل بدون خطة استراتيجية هي مجرد وزارة تسيير أعمال!.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وتابع الفتاوى: النقطة الثانية، تتعلق بهيئة التنمية الصناعية فهي المتهم الرئيس في معظم مشكلات الصناعة المصرية، و على مدار 4 سنوات، نحن نتابع ونزور مناطق صناعية عدة في محافظات الغربية وأسيوط وسوهاج وأسوان ومؤخرا الخانكة بالقليوبية، وتوجد مشاكل كبيرة في التراخيص التي تستغرق شهورا طويلة، وقد لا تصدر من الأساس، وكذلك عدم اكتمال المرافق الأساسية للمناطق الصناعية رغم إنشائها من سنوات طويلة، وبالتالي أنا لا أدري ما مفهوم "التنمية" الموجود في اسمها؟، لقد تم تغيير 4 رؤساء للهيئة في خلال 4 سنوات، ولا أعلم متى سندرك أن المشكلة في السيارة وليست في السائق.

واستطرد: "أن هذا اضطر الدولة لتبني عدة مبادرات مثل مبادرة ابدا والرخصة الذهبية لتسهيل الاستثمار، ومع ذلك لم تستطع حل كل المشكلات".

واختتم نائب التنسيقية، كلمته قائلا: "لا بد من وضع حلول جذرية لتلك المشكلات حتى تتقدم الصناعة في مصر".

الصناعة المصرية وزارة الصناعه الاستثمارات النائب أحمد القناوي الحكومة

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