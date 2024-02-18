خطوة لازم يتبني عليها|أمير هشام يعلق على زيارة النادي الأهلي لـ «الزمالك»

علق الإعلامي أمير هشام علي زيارة النادي الاهلي للنادي الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: "حاجة جميلة والله أتمني دايماً العلاقة تكون بالاحترام والود ده بين أكبر ناديين في الوطن العربي وأفريقيا.. في رأيي دي رسالة مهمة وخطوة لازم يتبني عليها".





ويقوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، غدًا "الاثنين" بزيارة نادي الزمالك؛ تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب..

تأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال..

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل..



الجدير بالذكر أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية..

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضيةالكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.