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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد هجوم شرس عليها.. نادين نجيم تعتذر عن استخدامها أحد منتجات المقاطعة

نادين نجيم
نادين نجيم

تعرضت الفنانة نادين نسيب نجيم إلى هجوم شرس بعد استخدامها أحد منتجات المقاطعة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وقالت نادين نسيب نجيم: “إنتوا محقونين وليكم حق تعملوا رد الفعل ده، وأنا مش بيهمني ماكدونالدز، ولا الشركة، ومجاش في بالي زي ما أنتم خدتوها إني بدعم إسرائيل، وأنا آسفة ومتزعلوش ومسامحة أي شخص قالي تعليق بشع، ولكن أنا داعمة للقضية الفلسطينية، وكنت بشارككم حاجة بحبها بس، وإنتوا غاليين على قلبي، وأنا شخص متعاطف مع اللي بيحصل، وهنا في لبنان حاسين بيكم”.

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نادين نسيب نجيم 

وقد كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم عن السبب الحقيقى وراء تأجيل حفل زفافها على خطيبها ناريك ناربيكيان.

وقالت نادين نسيب نجيم، عبر برنامج “et بالعربى”، إن حفل الزفاف سيكون قريبا، وقد تم تأجيله أكثر من مرة بسبب الأحداث المؤسفة التى تجرى حاليا فى فلسطين.

وأثار كل من نادين نسيب نجيم والفنان قصى خولى حالة من الجدل الواسع نتيجة خلافهما سويا عقب عرض مسلسل “2020” فى رمضان الماضى.

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