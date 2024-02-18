الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

كشفت الفنانة أروى عن بعض الصعوبات التى تواجهها فى حياتها وقصة تعرضها إلى التحرش.

وقالت أروى خلال لقائها فى برنامج "كتاب الشهرة" للإعلامى على ياسين: "وأنا طفلة في عمر 7 سنوات تم التحرش بي كنت وقتها في الكويت، وكان من جنسية عربية ليست خليجية، والدتي كانت تقف مع صديقتها وجارتها، وزوج جارتنا هو من تحرش بي".

وأضافت أروى: عندما أبلغت والدتي لم تصدقني ولم أجرؤ أن أخبر والدي، والدتي لم تتخيل أن يحدث هذا أو أن يفعل هذا الشخص شيئا بي، وأقنعتني أنني مخطئة، ولفترة كنت أظن أن الخطأ مني أنا".

وأوضحت أروى : كنت محجبة وقت المرحلة الثانوية وخلعت الحجاب عندما دخلت الجامعة، لم يفرضه علي أحد لكن شعرت أنني لست مرتاحة فخلعته.

أروى

حرصت الفنانة أروى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت أروى في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأبيض والأسود.

وحمل فستان أروى توقيع Elisabetta Franchi، فيما بلغ سعره 445 دولار أمريكي أي ما يقرب من 14 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الملفتة التي كشفت عن جمالها.