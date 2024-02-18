السجن 3 سنوات للمتهم بحبس وتعذيب نجلته حتى الموت في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، بالسجن 3 سنوات لعاطل في اتهامه بحبس وتعذيب وقتل نجلته، حيث تعدى عليها بـ«جاكوش» على رأسها، وأماكن متفرقة من جسدها؛ مما أدى إلى وفاتها، وذلك لاكتشاف الأب بإقامة نجلته علاقات غير شرعية مع أشخاص آخرين.

وتضمن أمر الإحالة، في القضية رقم ٢٠١٣/٣٩٩٦ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 83 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، اتهام كلا من "أحمد ن أ"، وزجته "نجلاء أ ع" أنهما قتلا الطفلة المجني عليها "رنا" 18 سنة، حيث قام المتهم الأول بالتعدي عليها بجاكوش، بسبب اكتشاف الأب وجود علاقة غير شرعية بين نجلته وآخرين.