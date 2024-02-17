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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية|محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلاً رمضان بمدينة بنها

جانب من الإفتتاح
جانب من الإفتتاح

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن معارض "أهلًا رمضان" توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة ، والذي نظمته مديرية التموين بالقليوبية بمشاركة الغرفة التجارية بالمحافظة وكبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدًا بتنوع المنتجات المعروضة التى تغطى احتياجات الأسرة الغذائية بتخفيضات تصل إلى 20 - 35% عن السوق المحلية.
جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية اليوم السبت، معرض "أهلًا رمضان" بمدينة بنها وذلك فى إطار جهود المحافظة فى محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع فى فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
وأشار إلى أنه يجرى التنسيق لافتتاح 5 معارض فى مدن شبين القناطر وطوخ والقناطر الخيرية والخانكة وحي شرق شبرا الخيمة ؛ لتغطية جميع المدن بالاضافة الى إقامة شوادر بقري ميت عاصم والحرس الوطنى والرملة بمركز ومدينة بنها، وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية فى منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة.
وأجرى المحافظ حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض؛ للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض فى تلبية احتياجات الأسرة المصرية، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.
وأشار المحافظ إلى أن اسعار الأرز تبدأ من 27 جنيهاً بدلا من 31 جنيهاً والمكرونة بسعر 28 جنيهاً بدلاً من 35 جنيهًا والسكر بسعر 27 جنيهاً والزيت 700 مللي بسعر 60 جنيهاً والفول البلدى بسعر 50 جنيهاً والبلح الجاف بسعر 42 جنيهاً.

القليوبية الخانكة السوق المحلية السلع الغذائية الغرفة التجارية القناطر الخيرية

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