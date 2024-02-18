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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

السكر بـ 27.. صدى البلد تجري جولة داخل معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان

شهد معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة بالقليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الغذائية وياميش رمضان وذلك بمشاركة عدد من الشركات الكبرى والتجار.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأجرى موقع صدى البلد جولة داخل معرض لرصد أهم السلع والمنتجات الغذائية والتى تباع بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق وذلك في إطار مواجهة موجة غلاء الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان.

من جانبه أشاد عدد من مواطنو محافظة القليوبية بمعارض "أهلا رمضان" والتى نظمتها المحافظة وتم افتتاحها بهدف توافر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة.

وأبدى المواطنون رضاهم عن وجود السلع بمختلف أنواعها بأسعار أقل من السوق ، مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

تخفيضات تصل إلى 30 % عن الأسواق

وقال الأهالى أن المنتجات المعروضة التى تغطي احتياجات الأسرة الغذائية بتخفيضات تصل الي 30% عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية وذلك  فى إطار جهود الدولة فى محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع فى فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

يذكر أن المحافظة قد افتتحت معرضين للسلع الغذائية بمدن شبرا الخيمة وبنها ويجرى التنسيق لافتتاح عدد من المعارض فى باقي المحافظة لتغطية جميع المدن، وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وافتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، معرض أهلا رمضان، بمنطقة المؤسسة بمحافظة القليوبية.

طرح منتجات اللحوم والدواجن والسلع بمعرض أهلا رمضان 

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، خلال تفقد معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية، أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلي 25 و 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، وإن الأسعار متميزة جدا ومنها الشركة العامة لتجارة الجملة، وكل العارضين في المعرض قاموا بعمل تخفيضات حقيقية على السلع المعروضة في المعرض للمستهلك.

ومن جانبه قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المعرض يشهد مشاركة قوية من العارضين في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة وجميع السلع متوفرة وفي متناول الجميع، كما أن معرض أهلا رمضان ممتد حتي نهاية شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك استمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

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معرض اهلا رمضان شبرا الخيمة السلع الغذائية مدن شبرا الخيمة القليوبية

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