وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة ..صور

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، معرض أهلا رمضان، في منطقة المؤسسة بمحافظة القليوبية.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، خلال تفقد معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية، أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم و الدواجن بتخفيضات تصل إلي 25 و 30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية.

قال وزير التموين، إن الأسعار متميزة جدا و منها الشركة العامة لتجارة الجملة و كل العارضين في المعرض قاموا بعمل تخفيضات حقيقية على السلع المعروضة في المعرض للمستهلك.

قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المعرض يشهد مشاركة قوية من العارضين في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة و جميع السلع متوفرة وفي متناول الجميع ، كما أن معرض أهلا رمضان ممتد حتي نهاية شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك إستمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار.

IMG-20240217-WA0020

IMG-20240217-WA0023