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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مدير أمن القليوبية يعتمد حركة رؤساء المباحث

وزير الداخلية
وزير الداخلية

اعتمد اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حركة محدودة لضباط مباحث المديرية.


وشملت الحركة التي اشرف عليها اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، نقل المقدم مصطفي دياب رئيسا لمركز شرطة طوخ، والمقدم محمد حجاج رئيسا لمباحث شبرا الخيمة ثان، والمقدم محمد شديد رئيسا مباحث الخصوص، والمقدم محمد خليفة رئيسا لمباحث مركز الخانكة، والمقدم أحمد عبد الجليل رئيسا لمباحث مركز قليوب، والمقدم مصطفي كامل رئيسا لمباحث قسم قها.
 

وتم البقاء علي المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفر شكر، والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، والمقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث قسم اول بنها، والمقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم قليوب، والمقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور، والمقدم اسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان العبور.

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