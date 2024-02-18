خبير تربوي يقدم حلولا نهائية للقضاء على الدروس الخصوصية بأقل التكاليف

تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، اتخذت الوزارة عدة من الخطوات التي من شأنها إتاحة فرصة للتحصيل الدراسي، وبديلة عن الوسائل المكلفة التي تسعى الوزارة للقضاء عليها وعلى رأسها الدروس الخصوصية، حيث وفرت جميع مصادر التعلم التى تساعدهم في كفاءة عملية التعليم.

وأتاحت التعليم، مطلع الفصل الدراسي الثاني، والذي انطلق الأسبوع الماضي، على موقعها الإلكتروني الإلكتروني المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة.

قال الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي، أن المدرسة هي المكان الطبيعي للتعليم والتعلم، مؤكدا علي جذب الطلاب إلى المدارس، لانضباط سير العملية التعليمية.



وأكد ضرورة وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل.

وأشار الخبير التربوي إلى تجهيز قاعات خاصة بمجموعات الدعم المدرسي وتزويدها بكافة الإمكانيات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب للطلاب والتخلص نهائيا من الدروس الخصوصية التي أصبحت عبئا كبيرا على الأسرة المصرية، مشددا علي ضرورة اختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.

