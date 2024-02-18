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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحملة الرسمية للرئيس السيسي تكرم حزب الغد لمجهوداته خلال الانتخابات الرئاسية.. صور

الحملة الرسمية للرئيس
الحملة الرسمية للرئيس السيسى تكرم حزب الغد نظرا لمشاركته

 كرمت اليوم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى الفائز الرئيس عبد الفتاح السيسى  بمقرها الرسمى حزب الغد ، لمشاركته ودوره وجهوده التى قدمها كحزب عضو  ضمن أحزاب الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسى.

سلم  المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية ، والسيد وسام صبرى المدير التنفيذى للحملة الرسمية  شهادات الشكر و التقدير للمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وذلك فى احتفالية رمزية بالمقر المركزى الرسمى للحملة، كما تقدموا بالشكر لرئيس الغد على كل الفعاليات والمطبوعات والجهود  التى ساهم بها الحزب خلال فترة الحملة.

كما تم  تكريم المستشار سمير عليوه نائب رئيس الحزب للشؤن القانونية والادارية نظرا لجهوده طوال فترة الحملة  (كمسؤل تواصل) يومى وعلى مدار الساعة بين حزب الغد والحملة الرسمية،طوال فترة الحملة.

يذكر أن حزب الغد كان قد انضم رسميا لحملة المرشح الفائز الرئيس السيسى معتبرا انه مرشح حزب الغد ضمن كوكبة ضخمة من الاحزاب المصرية التى قررت عدم تقديم مرشح لها ، معتبره أن المرشح  عبد الفتاح السيسى هو مرشحه.

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الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حزب الغد المستشار محمود فوزى وسام صبري المستشار سمير عليوة

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