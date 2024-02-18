قبل زيارة الغد.. هشام نصر: الأهلي والزمالك سيصدران صورة جديدة للرياضة المصرية

قال هشام نصر، نائب رئيس الزمالك، إن العلاقة بين الأهلي والزمالك الآن مبنية على الاحترام المتبادل، مؤكدا أن الناديين معا سيصدران صورة جديدة للرياضة المصرية.

جاء ذلك تعقيبا على تلبية مجلس إدارة النادى الأهلى لدعوة زيارة مقر القلعة البيضاء، وتحديد غدًا الاثنين، موعدًا للزيارة.

وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الجميع يتمنى الهدوء بين الأهلي والزمالك لصالح الرياضة المصرية، وستكون هناك زيارات متبادلة خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن تبادل الاحترام والثقة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك أمر هام، موضحا أنه تم الاتفاق على فتح صفحة جديدة بين الأهلي والزمالك، فالاحترام مطلوب من الطرفين لتصدير صورة جديدة على الكرة المصرية.

واختتم “يوجد رضا على الزيارة من الجماهير، وهذا ما كان يحدث سابقا، فمن المفترض أن نكون قدوة لمشجعينا”.