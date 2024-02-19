أخبار التعليم| عدد أيام شهر شعبان 1445هـ وموعد غرة رمضان.. كيف تحصل على خدمات التأمين الصحي بشكل سنوي وحتى التخرج؟.. الأعلى للجامعات يوضح

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أستاذة علم اجتماع: الاستعانة بالمعلمين المشهورين للعمل بمجموعات الدعم في المدارس

تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، اتخذت الوزارة عدة من الخطوات التي من شأنها إتاحة فرصة للتحصيل الدراسي، وبديلة عن الوسائل المكلفة التي تسعى الوزارة للقضاء عليها وعلى رأسها الدروس الخصوصية، حيث وفرت جميع مصادر التعلم التى تساعدهم في كفاءة عملية التعليم.

كيف تحصل على خدمات التأمين الصحي بشكل سنوي وحتى التخرج؟..الأعلى للجامعات يوضح

تعد الرعاية الصحية لطلاب الجامعات والمدارس واحدة من أهم الخطوات التي اتخذت في الآونة الأخيرة لصالح الطالب المصري، خاصة بعد وضع بنية تحتية قوية وميكنة المستشفيات.

استاذ مناهج: تفعيل مجموعات التقوية في المدراس يحتاج لوجود معلمين متميزين

تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لهذا اتخذت الوزارة عدة خطوات من شأنها إتاحة فرصة للتحصيل الدراسي، بدلا من الوسائل المكلفة التي تسعى الوزارة للقضاء عليها وعلى رأسها الدروس الخصوصية، حيث وفرت جميع مصادر التعلم التى تساعد في زيادة كفاءة عملية التعليم.

توقيع اتفاقية تعاون علمي بين جامعة الجلالة والمعهد القومي لعلوم البحار بالإسكندرية

استقبل الدكتور عمرو حمودة، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، وفدا رفيع المستوى من جامعة الجلالة الأهلية برئاسة الدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة لزيارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مدينة الإسكندرية.

بعد اكتشاف كوكب جديد.. هل حان موعد ترك البشر للأرض؟

يبحث العلماء عن فرص للحياة في كواكب مجاورة، وفي اكتشاف رائد، عثر العلماء في وكالة ناسا على أرض جديدة صالحة للحياة بالقرب من كوكبنا، وأطلقوا عليها اسم "الأرض الفائقة".

عدد أيام شهر شعبان 1445هـ وموعد غرة رمضان

عدد أيام شهر شعبان 1445هـ وموعد غرة شهر رمضان سؤال بدأ البعض في السؤال عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال (السوشيال ميديا)، وذلك مع قرب انتصاف شهر شعبان، مما يعني قرب شهر رمضان الكريم ، كما أن ليلة النصف من شعبان اختصها الله تعالى بالفضل والبركة، لذلك يحرص الكثير من المسلمين على استغلالها.

مدة الدراسة عام واحد.. جامعة القاهرة تعلن فتح باب القبول لبرامج التعليم المدمج

قال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إنه تقرر فتح باب القبول للالتحاق بالدبلومات المهنية التي يقدمها المركز بدون شرط التقدير وبنظام تعليمي مرن دون التقيد بنسبة الحضور.

وكيل تعليم الأقصر يسلم نظارات طبية للتلاميذ

قام الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بتسليم النظارات الطبية لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في مجمع مدارس أبو الجود ، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.