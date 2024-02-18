عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الأقصر يسلم نظارات طبية للتلاميذ

وكيل تعليم الاقصر
وكيل تعليم الاقصر

قام الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بتسليم النظارات الطبية لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في مجمع مدارس أبو الجود ، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

 تم إجراء كشفاً طبياً مسبقاً على الكثير من التلاميذ داخل العديد من مدارس المحافظة، ووفرت بالمجان النظارات الطبية لمن يعانون من ضعف في عملية الإبصار، وذلك للتيسير على المرضى وإتاحة أفضل سُبٌل العلاج لهم؛ فهي تقوم  بتوفير النظارات الطبية بجودة عالية وبأسعار رمزية داخل كافة فروع عياداتها المختلفة، فضلاً عن القوافل الطبية المجانية كالتي جرت داخل مدارس الأقصر.

مخرج وراء الجيل: الأقصر ساحرة.. وحصولنا على جائزة أسعد فريق العمل

انقطاع المياه عن عدة مناطق في مدينة الأقصر.. غدا

 

حضر اللقاء هشام عبد الستار محمود مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتورة عفاف عبد الباسط ممثل المجلس القومي للمرأة.

الأقصر التربية والتعليم والتعليم الدكتور صبري خالد القوافل الطبية المجانية تعليم الفني تعليم الأقصر قوافل الطبية مدارس المحافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 طن داخل مخزنين بالقاهرة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في اسطنبول

موضوعات متعلقة

تنظيم الملتقى الثقافى للشباب في مقر اتحاد الكتاب بالأقصر

انقطاع المياه عن عدة مناطق في مدينة الأقصر.. غدا

انطلاق 45 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

استمرار دوري حياة كريمة للشباب في خماسي كرة القدم بالأقصر

افتتاح الجلسة الأولى لمؤتمر جمعية سيدات الأعمال مصر 21 بالأقصر

إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية

عادات غريبة..مش حتصدق بيعملوا ايه فى العريس ليلة الدخلة بالأقصر |شاهد

جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية

ترشيحاتنا

زاعما هزيمة الحركة.. جالانت: حماس فقدت الثقة في قادتها وتبحث عن بديل لـ«السنوار»

على غير المتوقع.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

فتح مكتب مرتضى منصور استعدادا لاستقبال مجلس الأهلي| فيديو

عمر مرموش يسجل ويصنع لفريقه أمام فرايبورج بالدوري الألماني

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز البافتا| بث مباشر

ضربة لتجار الدولار.. الداخلية تضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 21 مليون جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل البافتا| صور

لوك شبابي.. لطيفة تستعرض رشاقتها وسط الجبال بإطلالة مميزة عبر إنستجرام|شاهد

حبيت أشاركوا بيها .. تامر حسني يستعيد ذكريات أبرز صوره الفنية

وسط باقات الورد.. معجبون يحتفون بـ نانسي عجرم بعد حفلها الأخير بقبرص

فيديو

"كدابة".. موزع يتهم حسام حبيب بسرقة أغنيته الجديدة

تضم مهبط هليكوبتر وملعب جولف وجاكوزي.. شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

رنا رئيس تكشف لـ صدي البلد كواليس مشاركتها في فيلم عيسى

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ