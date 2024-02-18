وكيل تعليم الأقصر يسلم نظارات طبية للتلاميذ

قام الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بتسليم النظارات الطبية لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في مجمع مدارس أبو الجود ، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

تم إجراء كشفاً طبياً مسبقاً على الكثير من التلاميذ داخل العديد من مدارس المحافظة، ووفرت بالمجان النظارات الطبية لمن يعانون من ضعف في عملية الإبصار، وذلك للتيسير على المرضى وإتاحة أفضل سُبٌل العلاج لهم؛ فهي تقوم بتوفير النظارات الطبية بجودة عالية وبأسعار رمزية داخل كافة فروع عياداتها المختلفة، فضلاً عن القوافل الطبية المجانية كالتي جرت داخل مدارس الأقصر.

حضر اللقاء هشام عبد الستار محمود مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتورة عفاف عبد الباسط ممثل المجلس القومي للمرأة.