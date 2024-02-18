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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مخرج وراء الجيل: الأقصر ساحرة.. وحصولنا على جائزة أسعد فريق العمل

وراء الجبل
وراء الجبل

قال مخرج فيلم وراء الجبل إنه سعيد بعرض العمل في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثالثة عشر وحصوله على جائزة الجمهور.

وأضاف لـ صدى البلد: "سعيد بالتواجد في مصر وتحديدا في الأقصر والمنافسة في المسابقة الرسمية للمهرجان مع أفلام قوية، خصوصا أن الجمهور المصري متذوق للفن وكان يهمني أن يشاهدوا فيلمي، وتحقيقي لجائزة في الأقصر تلك البلد الساحرة، أمر رائع وأسعد كل فريق العمل". 

 

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شهد الفيلم الروائي الطويل وراء الجبال للمخرج التونسي محمد بن عطية عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي إذ شارك الفيلم في قسم آفاق، ليكون الفيلم العربي الروائي الطويل الوحيد في دورة هذا العام.

يتتبع الفيلم رحلة رفيق الذي خرج للتو من السجن بعدما قضى 4 سنوات، ولا يوجد أمامه سوى خطة واحدة، وهي أن يصطحب ابنه في رحلة إلى ما وراء الجبال حتى يريه اكتشافه المذهل.

وراء الجبال من تأليف وإخراج محمد بن عطية الحائز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين عام 2016 عن فيلمه نحبك هادي، ويشهد وراء الجبال تعاونًا جديدًا مع الممثل مجد مستورة الحائز على جائزة الدب الفضي لأفضل ممثل عن دوره في نحبك هادي، ويشاركه البطولة سامر بشارات ووليد بوشيوة، وسلمى الزغيدي وحلمي الدريدي.

محمد بن عطية مخرج ومؤلف تونسي تخرج في المعهد العالي للدراسات التجارية عام 1998، ثم درس الاتصال السمعي والبصري في جامعة فالنسيان بفرنسا.

وفي مسيرته أخرج 5 أفلام قصيرة كان أولها فيلم Romantisme, deux comprimés matin et soir عام 2004، ثم فيلم كيف الآخرين الحاصل على جائزة الحصان الفضي في مهرجان FESPACO عام 2006، ثم فيلم موجة عام 2008، فيلم قانون 76 عام 2011 وآخرها فيلم سلمى عام 2014 الحاصل على عدة جوائز في مهرجانات سينمائية مختلفة، وكان أول أفلام الروائية الطويلة نحبك هادي هو أول فيلم روائي طويل له الذي شارك وفاز بالجوائز من عشرات المهرجانات الدولية أهمها جائزة أفضل أول فيلم طويل بمهرجان برلين السينمائي والدب الفضي للممثل مجد مستورة.

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