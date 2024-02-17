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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع المياه عن عدة مناطق في مدينة الأقصر.. غدا

صدى البلد

 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق في مدينة الأقصر، غدا الأحد، من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا، لمدة 3 ساعات؛ نظرا لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه بشارع يوسف حسن.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في مدينة الأقصر، هي “شارع يوسف حسن من الكباش غربا بجوار فندق اميليو حتي المكتبة الإسلامية شرقا- شارع الراهبات الموازي لشارع يوسف حسن - شارع الضرائب القديمة بجوار مسجد الحاج منصور وسلسلة مطاعم أم هاشم”.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه لتلك الفترة، وسرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن 125 في حالة الطوارئ،.

وأوضحت الشركة أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، حال طلبها.

وكشفت عن أرقام غرفة عمليات الخط الساخن، وهي:

- 125 من أي هاتف.
- 0952282406.
- 0952284116. 
- 01147999752. 
- 01147999752 في حالة الطوارئ.

الأقصر الساعة العاشرة الشرب والصرف تجديد خطوط مياه تدبير احتياجاتهم سيارات مياه صالحة للشرب

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