كيف تحصل على خدمات التأمين الصحي بشكل سنوي وحتى التخرج؟..الأعلى للجامعات يوضح

تعد الرعاية الصحية لطلاب الجامعات والمدارس واحدة من أهم الخطوات التي اتخذت في الآونة الأخيرة لصالح الطالب المصري، خاصة بعد وضع بنية تحتية قوية وميكنة المستشفيات.

وأكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الكشف والعلاج يتم مجانا لجميع الطلاب في مستشفى الطلبة، وفي حالة عدم وجود خدمة بالمستشفى أو عملية جراحية في مستشفى الطلبة يتم تحويل الطالب لكي يتلقى العلاج بالمستشفيات الجامعية بدون تحمله أي تكلفة مالية.

وقال المصدر لـ"صدى البلد" إنه يتم عمل ملف طبى صحى ويتم إعداده بالحالة الصحية للطلاب مع بداية العام الدراسى، وأيضا القيام بتسجيل تطورات الحالة الصحية للطالب بشكل سنوى وحتى التخرج.

في الخطوات التالية، نوضح لطلاب المدارس كيفية الحصول على خدمات التأمين الصحي:

1- استخراج شهادة ميلاد حديثة مميكنة تحمل بيانات الطالب.

2- صورة شخصية للطالب.

3- التوجه لأقرب وحدة صحية أو مركز.

الشروط:

تشترط هيئة التأمين الصحي أن يكون لدى الطالب شهادة ميلاد حديثة مميكنة حديثة، تتوافق بياناتها مع بيانات الأب والأم، وصورة شخصية للطالب.