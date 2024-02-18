أكاديمية البحث العلمي تهنئ «جينا الفقي» لانتخابها نائبًا بمجلس المعهد الدولي «IIASA» بالنمسا

هنّأت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على انتخابها نائب رئيس لجنة البحث والمشاركة بمجلس المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA) بالنمسا خلال الفترة من يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2026.

والجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تتعاون مع المعهد منذ عام 2002، وتستضيف الأكاديمية مركز تطبيقات تحليل النظم بشمال إفريقيا The Northern Africa Applied Systems Analysis Centre NAASAC ومقره الأكاديمية وذلك بالتعاون مع معهد التخطيط القومي.



ويعد المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA) بالنمسا هو الجهة المنوطة بإجراء الدراسات الموجهة لصانعي السياسات والقرار والتي يصعب على البلد الواحد أو نظام أكاديمي منفرد القيام بحلها نظرا لصعوبتها أو تعقيدها، حيث يقدم أفكارا عملية ومستقلة قابلة للتطبيق في القضايا العالمية الأكثر إلحاحا والمتعلقة بالمجتمع والبيئة والتكنولوجيا، من خلال ابتكار طرق وأدوات مفيدة وقابلة للتطبيق لكل من المجتمع الدولي وصانعي القرار مع الاعتماد على الأساليب التحليلية التي تربط بين الأنظمة العلمية الطبيعية والاجتماعية.



وفي نبذة مختصرة عن الدكتورة جينا الفقي هي أستاذ التكنولوجيا الصيدلية بالمركز القومي للبحوث، والحاصلة على شهادة الدراسات العليا في التعليم العالي، جامعة جرينتش، المملكة المتحدة عام 2016، والحاصلة على دكتوراة العلوم الصيدلانية، كلية الصيدلة، جامعة القاهرة عام 2008، وتقلدت عده مناصب منها المشرف على قطاع العلاقات العلمي والثقافية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2020، وأيضا نائب رئيس اللجنة المالية في مشروع ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط منذ عام 2021 وحتى الآن، ونائب رئيس اللجنة العلمية لمشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين منذ عام 2021 وحتى الآن، وهي أيضا منسق التعاون التكنولوجي بين المعهد المتحد للأبحاث النووية بروسيا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمنسق التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل منذ عام 2015 وحتى الآن، والمشرف على برنامج الشبكات القومية العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من 2018-2022.