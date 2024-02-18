عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تهنئ «جينا الفقي» لانتخابها نائبًا بمجلس المعهد الدولي «IIASA» بالنمسا

الدكتورة جينا الفقي
الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي

هنّأت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على انتخابها نائب رئيس لجنة البحث والمشاركة بمجلس المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA) بالنمسا خلال الفترة من يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2026.

 والجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تتعاون مع المعهد منذ عام 2002، وتستضيف الأكاديمية مركز تطبيقات تحليل النظم بشمال إفريقيا The Northern Africa Applied Systems Analysis Centre NAASAC ومقره الأكاديمية وذلك بالتعاون مع معهد التخطيط القومي.


ويعد المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA) بالنمسا هو الجهة المنوطة بإجراء الدراسات الموجهة لصانعي السياسات والقرار والتي يصعب على البلد الواحد أو نظام أكاديمي منفرد القيام بحلها نظرا لصعوبتها أو تعقيدها، حيث يقدم أفكارا عملية ومستقلة قابلة للتطبيق في القضايا العالمية الأكثر إلحاحا والمتعلقة بالمجتمع والبيئة والتكنولوجيا، من خلال ابتكار طرق وأدوات مفيدة وقابلة للتطبيق لكل من المجتمع الدولي وصانعي القرار مع الاعتماد على الأساليب التحليلية التي تربط بين الأنظمة العلمية الطبيعية والاجتماعية.

txt

فرصة للانضمام لبرنامج التدريب العملي بوكالة الفضاء المصرية.. تفاصيل التقديم

txt

بروتوكول تعاون لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا.. تفاصيل

txt

احصل على فرصة لمنح دراسة في السنغال.. تفاصيل التقديم

txt

لأول مرة.. طالب بجامعة الجلالة الأهلية يحصل على شهادة دولية بمجال العمارة

txt

من بينها القاهرة وبورسعيد.. 5 جامعات تبدأ استقبال المرشحين لرئاستها

txt

استقبال أول صورة من بيانات القمر Nexsat-1.. حصاد وزارة التعليم العالي × أسبوع

txt

تضامنا مع أهلنا في غزة.. جامعة الجلالة تشارك بماراثون خيري

txt

معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل سفير اليابان لدعم التعاون في الاستثمار والطاقة

txt

التعليم العالي في أسبوع.. إعلان نتائج بطولة المصارعة دورة الشهيد الرفاعي 51 للجامعات والمعاهد العليا .. وبحث مع سيمنس تأهيل الطلاب

txt

خارطة طريق الميتافيرس والفرص والتحديات .. ورشة عمل بـ أكاديمية البحث العلمى


وفي نبذة مختصرة عن الدكتورة جينا الفقي هي أستاذ التكنولوجيا الصيدلية بالمركز القومي للبحوث، والحاصلة على شهادة الدراسات العليا في التعليم العالي، جامعة جرينتش، المملكة المتحدة عام 2016، والحاصلة على دكتوراة العلوم الصيدلانية، كلية الصيدلة، جامعة القاهرة عام 2008، وتقلدت عده مناصب منها المشرف على قطاع العلاقات العلمي والثقافية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2020، وأيضا نائب رئيس اللجنة المالية في مشروع ضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط منذ عام 2021 وحتى الآن، ونائب رئيس اللجنة العلمية لمشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين منذ عام 2021 وحتى الآن، وهي أيضا منسق التعاون التكنولوجي بين المعهد المتحد للأبحاث النووية بروسيا وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمنسق التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل منذ عام 2015 وحتى الآن، والمشرف على برنامج الشبكات القومية العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من 2018-2022.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

موضوعات متعلقة

فرصة للانضمام لبرنامج التدريب العملي بوكالة الفضاء المصرية.. تفاصيل التقديم

بروتوكول تعاون لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا.. تفاصيل

احصل على فرصة لمنح دراسة في السنغال.. تفاصيل التقديم

لأول مرة.. طالب بجامعة الجلالة الأهلية يحصل على شهادة دولية بمجال العمارة

من بينها القاهرة وبورسعيد.. 5 جامعات تبدأ استقبال المرشحين لرئاستها

استقبال أول صورة من بيانات القمر Nexsat-1.. حصاد وزارة التعليم العالي × أسبوع

تضامنا مع أهلنا في غزة.. جامعة الجلالة تشارك بماراثون خيري

معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل سفير اليابان لدعم التعاون في الاستثمار والطاقة

ترشيحاتنا

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 ألف طن داخل مخزنين بالقاهرة

مثل هتلر .. رئيس البرازيل يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة

فيروس خطير .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون iPhone

مصر تستعيد مجدها في صناعة الغزل والنسيج.. استيراد ماكينات بـ254 مليون دولار

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لتفجير ساحة الصراع ولا ترغب بالتهدئة

مجلس أمناء الحوار الوطني يستأنف اجتماعاته اليوم لبحث جدول أعمال الملف الاقتصادي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

تراجع أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأصفر.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ