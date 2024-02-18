رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة ضمان جودة التعليم لاعتماد معهد الكبد القومي

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لجنة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك فى إطار الزيارة الميدانية المقررة لمعهد الكبد القومى للحصول على الاعتماد، وحضر الاستقبال الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هانى عبدالمجيد عميد معهد الكبد، والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، ويرأس اللجنة الدكتورة صفاء عبد الحميد المنيزع أستاذ طب الأطفال بكلية الطب بنات جامعة الأزهر، وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتورة سميه الشاذلى أستاذ بطب بنات الأزهر، الدكتورة علا فاروق أستاذ بطب قناة السويس، الدكتور نزار عبد الرؤوف أستاذ بطب جنوب الوادي.



رحب رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة، مشيدا بمجهودات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتحقيق أهداف وخطة التطوير الشامل التى تستهدفها وتطبيق معايير الجودة إيمانا بأهمية الدور الذي تلعبه الجودة الشاملة لتحسين وتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي، وحرصا من الجامعة على تطبيق معايير الجودة لضمان جودة التعليم أنشأت وحدات ضمان الجودة بالكليات بالإضافة إلى وحدة ضمان الجودة بالجامعة التى تنسق العمل مع جميع الوحدات الفرعية، موضحا أن أداء هذه الوحدات يركز على الارتقاء بالمهارات التدريسية والبحثية والتدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والارتقاء بمستوي جودة البرامج التعليمية بما يتوافق والمتطلبات الدولية والإقليمية والمحلية.



وأكد رئيس الجامعة أن وحدة ضمان الجودة بمعهد الكبد القومى بالجامعة تعمل في ضوء متطلبات هذا الإطار الاستراتيجي، وتعمل لتهيئة المعهد لمتطلبات ومعايير وزارة التعليم ونشر ثقافة الجودة وقيادة عملية التحسين المستمر للأداء الجامعى المؤسسى والأكاديمى، كما تطرق الحديث إلى استعدادات المعهد لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد، مؤكدا أن معهد الكبد القومى بالجامعة من النقاط المضيئة في علاج أمراض الكبد وزراعة الكبد على المستوى الإقليمى والدولى، ويضم كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى داخليا وخارجيا، وبه وحدات علاجية متفردة ومتميزة تقدم خدمات علاجية للمرضى من جميع المحافظات حيث يتردد على المعهد سنويا أكثر من ٥٠٠٠٠ متردد سنويا على العيادات الخارجية ويستقبل بالقسم الداخلي للعلاج أكثر من ٥ آلاف مريض.



حضر اللقاء سعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والدكتورة نجلاء أحمد نائب مدير مركز الجودة بالجامعة.



هذا وعقب اللقاء توجهت اللجنة إلى معهد الكبد القومى للقيام بالزيارة الميدانية وتفقد جميع الأقسام بالمعهد.