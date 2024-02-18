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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عمرو زكريا نائبا لرئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو

الدكتور عمرو زكريا
الدكتور عمرو زكريا

قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، إن فوزه بمنصب نائب رئيس اللجنه الدولية للانذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو بالأمم المتحدة يعد المرة الأولى التى يتولى فيها ذلك المنصب خبير من الدول الأفريقية والعربية.

وأضاف حمودة لصدى البلد أن هذا المنصب جاء بناء على المجهودات والانشطة التى قام بها من بينها إعداد البرامج الخاصة بالانذار المبكر والحد من المخاطر لموجات التسونامي بالبحر المتوسط وشمال الاطلنطي.

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وأشار إلى أن هذا المنصب يعد إضافة إلى دور مصر الاقليمى والدولى باليونسكو بالامم المتحدة إلى جانب تقديم رؤية متكامله للحد من المخاطر لموجات التسونامي اتجاه شرق البحر المتوسط .

وأوضح أنه تم انتخابه بإجماع الاصوات من قبل الدول الاعضاء بالجمعية العمومية للجنة الإنذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو  للبحر المتوسط وشمال الاطلنطي بالأمم المتحدة.

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