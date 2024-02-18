عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يوجه بسرعة انتهاء الكليات من أعمال إعلان نتائج الامتحانات

صدى البلد


  وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات، وإعلان النتائج للطلاب بجميع الفرق الدراسية، وإتاحتها إلكترونياً على مواقع الكليات، ومراعاة المنحنى الاعتدالي، وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح، مشيراً إلى قبول الالتماسات بشأن التظلمات خلال شهر من إعلان النتيجة- باستثناء كلية الطب البشري؛ حيث يتم الالتماس خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة، لافتًا أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بجميع كليات، ومعاهد الجامعة؛ بلغوا (90) ألف طالب ، وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، و(9400) طالب بالبرامج الخاصة. 

 

txt

أكاديمية البحث العلمي تهنئ «جينا الفقي» لانتخابها نائبًا بمجلس المعهد الدولي «IIASA» بالنمسا

txt

رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة ضمان جودة التعليم لاعتماد معهد الكبد القومي

txt

فرصة للانضمام لبرنامج التدريب العملي بوكالة الفضاء المصرية.. تفاصيل التقديم

txt

بروتوكول تعاون لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا.. تفاصيل

txt

احصل على فرصة لمنح دراسة في السنغال.. تفاصيل التقديم

txt

لأول مرة.. طالب بجامعة الجلالة الأهلية يحصل على شهادة دولية بمجال العمارة

txt

من بينها القاهرة وبورسعيد.. 5 جامعات تبدأ استقبال المرشحين لرئاستها

txt

استقبال أول صورة من بيانات القمر Nexsat-1.. حصاد وزارة التعليم العالي × أسبوع

txt

تضامنا مع أهلنا في غزة.. جامعة الجلالة تشارك بماراثون خيري

txt

معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل سفير اليابان لدعم التعاون في الاستثمار والطاقة


 وقدم الدكتور المنشاوي؛ الشكر لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري بالكليات على الالتزام بالتعليمات، والتوجيهات، والضوابط الامتحانية في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023 /2024، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية؛ وفقا لنظام كل كلية، وطبيعة الدراسة بها، متمنياً للجميع دوام التوفيق، والسداد.
  وصرح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعةلشئون التعليم والطلاب: إن كليات الجامعة، ومعاهدها ؛ أنهت امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم الأربعاء 24 من يناير، بمختلف الفرق الدراسية، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي، وتم إعلان نتائج امتحانات بعض الكليات، وفتح باب الالتماسات، مشيرًا إلى إعلان كليات العلوم، والزراعة، والفنون الجميلة، والتمريض ، والتربية، والصيدلة؛ نتائج امتحاناتها، عبر مواقعها على شبكة الإنترنت، وسوف يتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن نتائج باقي الكليات تباعاً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

موضوعات متعلقة

أكاديمية البحث العلمي تهنئ «جينا الفقي» لانتخابها نائبًا بمجلس المعهد الدولي «IIASA» بالنمسا

رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة ضمان جودة التعليم لاعتماد معهد الكبد القومي

فرصة للانضمام لبرنامج التدريب العملي بوكالة الفضاء المصرية.. تفاصيل التقديم

بروتوكول تعاون لاكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا.. تفاصيل

احصل على فرصة لمنح دراسة في السنغال.. تفاصيل التقديم

لأول مرة.. طالب بجامعة الجلالة الأهلية يحصل على شهادة دولية بمجال العمارة

من بينها القاهرة وبورسعيد.. 5 جامعات تبدأ استقبال المرشحين لرئاستها

استقبال أول صورة من بيانات القمر Nexsat-1.. حصاد وزارة التعليم العالي × أسبوع

ترشيحاتنا

قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر

عربية النواب: تحرك مصر أمام العدل الدولية يفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين

في كلمته الأسبوعية.. بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الحرب الأهلية بالسودان

كاميرات المراقبة كلمة السر.. إجراءات عاجلة لكشف غموض مقتـ.ل مسئول يمني بالجيزة

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 ألف طن داخل مخزنين بالقاهرة

مثل هتلر .. رئيس البرازيل يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

تراجع أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأصفر.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ