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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذة علم اجتماع: الاستعانة بالمعلمين المشهورين للعمل بمجموعات الدعم في المدارس

طلاب مدارس
طلاب مدارس

 

تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، اتخذت الوزارة عدة من الخطوات التي من شأنها إتاحة فرصة للتحصيل الدراسي، وبديلة عن الوسائل المكلفة التي تسعى الوزارة للقضاء عليها وعلى رأسها الدروس الخصوصية، حيث وفرت جميع مصادر التعلم التى تساعدهم في كفاءة عملية التعليم.

وأتاحت التعليم، مطلع الفصل الدراسي الثاني، والذي انطلق الأسبوع الماضي، على موقعها الإلكتروني الإلكترونى المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة.
 

قالت الدكتور امل شمس استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إنه في حالة الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقديم الدعم في بعض المواد، يجب تقيمهم بشكل كبير وتتاح لهم فرصة مؤقتة للعمل بمجموعات الدعم خلال العام الدراسى.

وأكدت الدكتور امل شمس، علي ضرورة متابعة مجموعات الدعم من خلال لجنة متخصصة من المديريات ولديها القدرة علي معاقبة المقصريين مع زيادة دخل المعلم المشارك في مجموعات الدعم.

وشددت على توعية الطلاب بأهمية مجموعات الدعم وأنها بديل قوى للدروس الخصوصية، و توعية الطلاب بأهمية المنصات التعليمية المجانية التى قامت الوزارة بعملها.

وأشارت إلي إتاحة مجموعات الدعم بأسعار في متناسب ومتناول جميع الطلاب، التي الهدف منها مجموعات الدعم هو محاربة مافيا الدروس الخصوصية ومحاولة القضاء عليها.

واشارت إلي الاستعانة بمعلمي الدروس الخصوصية الذين يتمتعون بشهرة فائقة للعمل بمجموعات الدعم، صرف مستحقات المعلمين من مجموعات الدعم فور الانتهاء من الحصة.

 

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