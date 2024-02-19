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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين تسجل فائضا بالحساب الجاري في 2023

الصين
الصين

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي يوم الأحد أن فائض الحساب الجاري للصين بلغ 264.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

وأوضحت البيانات أن نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.5 بالمئة العام الماضي، وهي نسبة تقع ضمن نطاق معقول ومتوازن.

وكشفت البيانات أن الفائض في تجارة السلع سجل 608 مليار دولار العام الماضي، وهو ثاني أعلى معدل مسجل في التاريخ.

 التجارة الخارجية للصين

في هذا السياق، قالت وانغ تشون يينغ، المتحدثة باسم الهيئة، إن التجارة الخارجية للصين توسعت ربعا تلو الآخر بفضل اتجاه الانتعاش الاقتصادي، الذي يدعم الزيادة الكبيرة نسبيا في الحساب الجاري.

الصين مليار دولار أمريكي فائض الحساب الجاري تجارة السلع التجارة

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