رشوان توفيق: رأيت هؤلاء الأنبياء في المنام وأمي من أولياء الله الصالحين

كشف الفنان القدير رشوان توفيق، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن رأيت النبي صلى الله وعليه وسلم في المنام، واستقيظت وأنا أقول "ده هو".



وأضاف رشوان توفيق، خلال لقائه ببرنامج “مع خيري” مع الإعلامي خيري رمضان، مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية “المحور”، أنني رأيت جسد سيدنا عيسى في المنام وباب السماء مفتوح ولكن لم أشاهد وجهه".

وتابع الفنان القدير رشوان توفيق، أن :" رأيت سيدنا نوح في المنام، ورأيت سيدنا موسى أيضًا، وأن سعيد بأن الله سبحانه وتعالى منحني رؤية بعض الأنبياء، وتحدثت مع سيدنا إبراهيم في منام قبل آذان الفجر مباشرة".



