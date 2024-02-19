رشوان توفيق: سعيد بأن الله منحني رؤية بعض الأنبياء

قال الفنان رشوان توفيق، إنه حرص منذ بداية حياته على أن لا يقوم بعمل فني ضد مبادئه وسلوكه كي لا يندم عليه في المستقبل.



‎وأكد الفنان القدير "رشوان توفيق"، خلال لقائه ببرنامج “مع خيري” مع الإعلامي "خيري رمضان"، المذاع عبر فضائية “المحور” والده كان يحب الفن والفنانين بصورة كبيرة، ولكن والدته كانت غير محبة لهذا المجال بصورة كبيرة، وكانت والدته تحب التهجد والتقرب إلى الله العبادة،. لذا كانت والدته من أولياء الله الصالحين.



‎وتابع رشوان توفيق: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، واستيقظت وأنا أقول ده هو، كما أنني رأيت جسد سيدنا عيسى في المنام وباب السماء مفتوح ولكن لم أشاهد وجهه.



‎واسترسل رشوان توفيق، رأيت سيدنا نوح في المنام، ورأيت سيدنا موسى أيضًا، وأن سعيد بأن الله سبحانه وتعالى منحني رؤية بعض الأنبياء، وتحدثت مع سيدنا إبراهيم في منام قبل اذان الفجر مباشر.