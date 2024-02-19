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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هيثم فاروق يوجه رسالة مهمة لجمهور الزمالك

صدى البلد

وجه هيثم فاروق، لاعب الزمالك السابق، رسالة لجمهور القلعة البيضاء، عبر منصة أكس تويتر سابقا.

وكتب: “‏إلى جماهير نادى الزمالك العظيمة . ‏لا تنسوا ثلاثة أنواع من الناس في حياتنا . أولئك الذين ساعدونا فى أوقاتنا الصعبة . وأولئك الذين تركونا فى أوقاتنا الصعبة .‏وأولئك الذين وضعونا فى الأوقات الصعبة”. 

زيارة تاريخية من الأهلي للزمالك

يزور مجلس إدارة النادي الأهلي نادي الزمالك، اليوم الإثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، حيث تأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

وقال شريف منير حسن، مدير العلاقات العامة بنادى الزمالك، إن الاستقبال سيخرج بصوة تليق باسم وقيمة كلا الناديين الأهلي والزمالك، خاصة أنها أول زيارة من مجلس الأهلي إلى الزمالك.

إدارة النادي الأهلي ادارة الزمالك القلعة البيضاء جماهير نادي الزمالك هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق

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