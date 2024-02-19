عضو كنيست: الحد من حرية العبادة للفلسطينيين يؤدي إلى كارثة

انتقد عضو الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي، صباح اليوم الإثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلية في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، في أعقاب موافقة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح لتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

وقال ليفي إن تقييد حرية العبادة للفلسطينيين أمر خطير ويمكن أن يؤدي إلى كارثة.

وأضاف: عرب إسرائيل مواطنون يتمتعون بحقوق متساوية. قد ندفع ثمنا باهظا للغاية لهذا القرار - جبل الهيكل هو برميل العالم المتفجر".

وفي وقت سابق، قال مكتب نتنياهو في بيان إنه "اتخذ قرارا متوازنا يسمح بحرية الدين مع الحدود الأمنية اللازمة، والتي وضعها مسؤولون محترفون".

وأضاف البيان: "أي تقرير آخر غير صحيح"، دون توضيح القرار الذي تم اتخاذه والقيود التي سيتم وضعها.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد أفادت بأن نتنياهو وافق على ما تقدم به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير بتقييد دخول فلسطينيي الداخل إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.