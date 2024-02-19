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رئيس التحرير
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برلمان

قوى عاملة النواب: مذكرة مصر ضد إسرائيل تؤكد دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل ،رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

أشاد النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية، ومنها  تقديم مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ممارسات اسرائيل العدوانية وانتهاكها المستمر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي في كل المدن الفلسطينية.

وقال "عبد الفضيل" فى بيان صحفى له : إن موقف مصر المشرف كالعادة وتواصل دورها التاريخي في مساندة الأشقاء ودول الجوار واضح تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد دورها التاريخي الداعم للقضية، وتسعي دائما لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، وترفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية.

وأكد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، والمرافعة الشفوية أمام أعضائها بعد غد الأربعاء 21 من فبراير الجارى، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يعكس دور مصر التاريخي الثابت والراسخ للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد الرأى العام العالمى نحو الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطينى، وحقه فى تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وتابع النائب عادل عبد الفضيل، أن هذا التحرك المصري يؤكد للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني حتى ولو كان الرأي استشارى وغير مُلزم للدول أو المجتمع الدولي لكنه حال صدوره  لصالح الفلسطينيين سيكون له قيمة معنوية كبيرة ويخدم القضية الفلسطينية ويسهم في إحيائها ووضعها على أجندة المجتمع الدولي.

واختتم رئيس قوي عاملة النواب تصريحاته في هذا الخصوص ، مؤكدا أن مصر طالبت مرارا وتكرارا بتكثيف الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وحقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، كما دعت إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.

القضية الفلسطينية مذكرة مصرية إسرائيل محكمة العدل الدولية ممارسات اسرائيل العدوانية

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