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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من خالد الغندور على زيارة الخطيب لـ الزمالك

صدى البلد

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق على زيارة الخطيب ومجلس الأهلي لحظة وصولهم إلى مقر نادي الزمالك لتهنئة مجلس حسين لبيب على فوزهم بالانتخابات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب خالد الغندور : "وصول مجلس إدارة الأهلي لمقر نادي الزمالك

في زيارة تاريخية لم تحدث منذ 15 عام ".

 

وكان قد علق أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، على زيارة مجلس إدارة الأهلي للقلعة البيضاء اليوم الاثنين،وتلبية دعوة المجلس الأبيض


قال أحمد سالم، في مداخلة ببرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك، نرحب بمجلس إدارة الأهلي في زيارته لمقر القلعة البيضاء، وهذا هو الطبيعي في العلاقة بين الناديين.


وأضاف، مجلس إدارة الزمالك كاملا سيكون في استقبال مجلس إدارة الأهلي ظهر الاثنين.

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