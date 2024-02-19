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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلاش منها بقولك .. الفرح بقى ميتم في أسيوط لسبب غير متوقع

الفرح انقلب لمأتم
الفرح انقلب لمأتم باسيوط

تمسك المجني عليه بالعادات والتقاليد و حيث ان وفاة شقيقه لم يمر عليها 3 اشهر رفض احضار اغان وموسيقى ودي جي  في زفاف ابنه عمة لحزنه علي وفاة شقيقه ..فما كان من ابن عمه الا الشجار معه واعتراضه على عدم احضار الدي جي في زفاف شقيقته وقام بطعنه بسلاح أبيض  وانهي حباته وتحول الفرح الي مأتم..

 

احداث الواقعة

في محافظة أسيوط تعود أحداث الوقائع في القضية رقم 19755 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح الى ورود بلاغا من مستشفى الإيمان العام بوصول " ادهم . س . ع " 32 عاما جثة هامدة اثر إصابته بسلاح ابيض .

انتقل إلى موقع الحادث الرائد أحمد أبوستيت رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفتح وتبين من المعاينة والفحص ان وراء ارتكاب الواقعة المتهم " وحيد . ع . ع " 30 عاما نجل عمومة المجني عليه .

وتوصلت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب رغبة المتهم في إحضار " دي جي " في حفل زفاف شقيقته مما أثار غضب المجني عليه بسبب عدم رغبته في ذلك لعدم مرور ثلاثة أشهر على وفاة شقيقه على إثرها وقعت مشاجرة بينهما قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض كان بحوزته مما أسفر عن وفاته .

وعاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة ، وعضوية المستشار وليد محمد شحاتة ، الرئيس بالمحكمة و المستشارين محمد حسن شلقامي ، و إيهاب أحمد دهيس ، نائبا رئيس المحكمة ، وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد عبد الحق.

أحداث الواقعة

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