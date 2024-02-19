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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس إسكان الشيوخ: منظومة النقل تشهد اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية

اللواء خالد سعيد
اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ

أكد اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ ، أن منظومة  النقل تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، سواء الطرق والمحاور والكبارى، والنقل البحرى والنهرى والسكة الحديد والقطار الكهرباء، وكل ما هو متعلق بشبكة الطرق، والموانئ وغيرها من القطاعات المتعلقة بمنظومة النقل، متسائلا عن استدامة الخدمات العظيمة التى يقدمها القطاع، إضافة للشراكة مع القطاع الخاص، قائلا:" هل هناك شراكة مع القطاع الخاص فى ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة".

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هشام الحاج علي، بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر.

وأشار رئيس لجنة الاسكان ان  ترتيب مصر لتصبح الـ18 عالميا فيما يخص شبكة الطرق.

رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ منظومة النقل المحاور الكباري النقل البحري

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