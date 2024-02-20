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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية تضبط عمالة مخالفة تمارس الغش التجاري في زيوت السيارات

زيوت السيارات
زيوت السيارات

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة السعودية عمالة مخالفة من جنسية آسيوية تمتهن الغش في تجميع زيوت السيارات مجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها في عبوات جديدة تحمل علامات تجارية معروفة بهدف تصريفها وإيهام المستهلكين بجودتها.


وبحسب وكالة الأنباء الرسمية للسعودية، استدعت الوزارة القائمين على المنشأة المخالفة الواقعة في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة لاستكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.


وضبط مراقبو الوزارة 728 عبوة زيت مغشوشة ومجهولة المصدر، و214 عبوة فارغة أعدت لغرض التعبئة، و69 كرتون زيوت سيارات فارغة جاهزة للتعبئة، وأغطية تغليف حراري، وضُبطت وحجزت جميع الكميات قبل وصولها للمستهلكين.


وتؤكد الوزارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

التجارة التجارة السعودية زيوت السيارات مجهولة المصدر وكالة الأنباء الرسمية للسعودية

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