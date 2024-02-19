السفارة اليمنية تشكر أجهزة الأمن على سرعة ضبط المتهمين بقتل اللواء العبيدي

أعلنت سفارة الجمهورية اليمنية لدى مصر أنها تابعت منذ تلقيها بلاغ مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي في شقته بالقاهرة، وقائع وملابسات القضية، وقام ممثلوا السفارة بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة الأمنية المختصة في مصر للوصول إلى حقائق الواقعة.

وأوضحت السفارة انها تتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الاجهزة الأمنية في جمهورية مصر العربية ممثلة بقيادة وزارة الداخلية ومديرية أمن محافظة الجيزة على تجاوبها السريع وتمكنها من ضبط الجناة والمسروقات في فترة وجيزة، والتي اتضح من نتائج التحقيق أن دوافعها جنائية بهدف السرقة، فانها تنتهز هذه الفرصة لتؤكد مجدداً على عمق العلاقات اليمنية المصرية والتعاون الوثيق بين مختلف الاجهزة في البلدين.

وأوضحت أن المختصين بالسفارة سيقومون باستكمال إجراءات استلام جثمان الفقيد وترتيبات الدفن.