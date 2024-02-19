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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيدفع من جيبه للناشئين.. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن نجم الزمالك

صدى البلد

أشاد الاعلامي إبراهيم عبد الجواد  بنجم الزمالك محمد عبد الشافي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد : هو الكتالوج المثالي للاحترام وبيدفع من مرتبه فلوس للناشئين، نجم الزمالك محمد عبد الشافي .

وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد عبد الشافيالظهير الأيسر للفريق الأبيض بقطع في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

 

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الشافي خضع لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.

 

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحدالأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفرمحمد عبد الشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا.

 

 

إبراهيم عبد الجواد محمد عبد الشافي الزمالك

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