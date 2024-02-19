الأوقاف: إيفاد إمام وقارئ إلى أمريكا والسويد لإحياء ليالي رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، قرار إيفاد إمام وقارئ إلى أمريكا والسويد لإحياء ليالي رمضان.

وقرر وزير الأوقاف، إيفاد كل من :

1. الشيخ/ سراج الدين محمد سليمان بدوي - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة - إلى مسجد أبيكس بولاية شمال كارولينا - أمريكا - قارئًا.

2. الشيخ/ محمد عبد الحكيم محمد محجوب - إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية - إلى مسجد أهل السنة بمدينة هلسنبوري - السويد - إمامًا.

يأتي هذا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024م (85) إمامًا وقارئًا.