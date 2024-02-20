عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصف إسرائيلي مستمر.. مدارس الأونروا في غزة خارج الخدمة

صدى البلد

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

سمير فرج: أمريكا تدعم إسرائيل بالسلاح.. ولا مقومات للحياة في غزة

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

أوضح التقرير أن مدارس الأونروا في غزة تخرج من الخدمة جراء القصف المستمر على القطاع.

تابع التقرير أن الأنقاض متواجدة في كل مكان في قطاع غزة خاصة في مدارس الأونروا التي تخرج عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي .

أكمل التقرير أن القصف الإسرائيلي على غزة ينسف أحلام أطفال غزة في الحصول على مستقبل تعليمي واعد .

لفت التقرير أن غالبية المدارس في غزة خرجت عن الخدمة والمدارس الناجية تحولت إلى ملجأ للنازحين ".

 

 

غزة قطاع غزة المدارس الاونروا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان.. مناشدة مهمة من عمرو أديب

الموت يفجع الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

أركب مرسيدس GLC 300 موديل 2024 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

ترشيحاتنا

حسام حسن يتعرض لوعكة صحية.. وهذا ما حدث داخل المستشفى

حسام حسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة ويتم نقله إلى المستشفى

القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على منطقة كويبيشيفسكي في بدونيتسك

"لا استثناءات" في بعثة الحج الطبية.. وزير الصحة يعلن معايير الاختيار

التصرف الشرعي لمن أكل أو شرب ناسيا في صيام النصف من شعبان

عملت كده كتير.. ننشر أقوال المتهم بالتعدي على فتاة التبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات سرقة غريبة في أحد شوارع لندن

65 لمسة في 90 دقيقة.. ماذا قدم عبدالله السعيد للزمالك أمام ناديه القديم؟

بخدعة.. أمريكي يحصل على 100 وجبة مجانية من ماكدونالدز| كيف فعلها؟

شاهد.. لحظة سقوط فنانة عالمية شهيرة على خشبة المسرح.. فيديو

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ