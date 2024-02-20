قصف إسرائيلي مستمر.. مدارس الأونروا في غزة خارج الخدمة

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

أوضح التقرير أن مدارس الأونروا في غزة تخرج من الخدمة جراء القصف المستمر على القطاع.

تابع التقرير أن الأنقاض متواجدة في كل مكان في قطاع غزة خاصة في مدارس الأونروا التي تخرج عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي .

أكمل التقرير أن القصف الإسرائيلي على غزة ينسف أحلام أطفال غزة في الحصول على مستقبل تعليمي واعد .

لفت التقرير أن غالبية المدارس في غزة خرجت عن الخدمة والمدارس الناجية تحولت إلى ملجأ للنازحين ".