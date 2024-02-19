سمير فرج: أمريكا تدعم إسرائيل بالسلاح.. ولا مقومات للحياة في غزة

علق اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال سمير فرج في بمداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "أمريكا تقوم بدعم إسرائيل بالسلاح والأموال وتستخدم الفيتو في مجلس الأمن الدولي كي لا يصدر أي قرار ضد إسرائيل".

وأضاف سمير فرج: "إسرائيل مستمرة في قتل الأطفال والنساء ومستمرة في تنفيذ حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ".

وتابع سمير فرج :" لا توجد مستشفى تعمل في غزة وهناك افتقار لكل مقومات الحياة الإنسانية"، مضيفا:" كيف يسمح المجتمع الدولي باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ".

وأكمل سمير فرج :" نرى حرب كلامية بين حماس وإسرائيل وإسرائيل ترغب في الضغط على حماس بشكل اكبر في المفاوضات ".