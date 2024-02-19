مطار العريش الدولي يستقبل طائرتي مساعدات لصالح قطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولى بشمال سيناء اليوم الاثنين طائرتي مساعدات لصالح قطاع غزة.

وقال مصدر مسئول بمطار العريش - في تصريح صحفي - إن المطار استقبل طائرة إماراتية وطائرة قطرية تحملان كمية من المساعدات الإنسانية لصالح قطاع غزة.



وأضاف المصدر أنه جرى تفريغ شحنة الطائرتين ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وصلت إلى 585 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، بينها 575 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية ، بجانب 110 طائرات حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة ميناء رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.