عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب وزير الشباب والرياضة يكرم أبطال مصر من ذوي الهمم بمدينة السادات

نائب وزير الرياضة
نائب وزير الرياضة

شارك اليوم الدكتور عبدالله الباطش نائب وزير الشباب والرياضة في المهرجان الرياضي والعلمي الأول بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات تحت عنوان " جينات الموهوبين رياضياً والمبدعين في مصر: رحلة في أعماق التاريخ بالتعاون مع مؤسسة " UNIFY EGYPT " للدمج المجتمعي يأتي هذا انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع  وتنمية البيئة المحيطة ودورها الأكاديمي والريادي في مختلف قطاعات المجتمع.

 

كان في إستقباله يحيى مبروك رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور خالد جعفر نائب رئيس جامعة مدينة السادات والدكتور إيهاب سعيد رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا والمهندس محمد زهران نائب رئيس جهاز مدينة السادات وعدد من قيادات الشباب والرياضة والمجتمع المدني وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق شنوان – شبين الكوم

محافظ المنوفية يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بشبين الكوم

تضمن المهرجان إستضافة وتكريم أبطال مصر في الأولمبياد الخاص من متحدي الإعاقة الذهنية من خلال فعاليات احتفالية للدمج المجتمعي مع طلاب الجامعة تقديراً لدورهم المحوري وقدرتهم الذكية على تحدي الصعاب وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف السباقات الدولية والمحلية وايضا تشجيعا لقدراتهم الذهبية التي تتبناها الدولة على مختلف المستويات من خلال المبادرات الرئاسية لدعم وتنمية مهارات ذوي الهمم.

الأولمبياد الخاص الشباب والرياضة المبادرات الرئاسية جامعة مدينة السادات خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجلس أمناء الجامعة وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

ترشيحاتنا

«بتلطم علي وشها»| حركات شيرين عبدالوهاب بحفل الأوبرا تثير الجدل.. هل حسام حبيب السبب؟

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك

بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من اللحوم قبل رمضان؟

الأرصاد تُحذر من "الثلاثاء المُتقلب".. شبورة وأمطار على مناطق مختلفة

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

وحش الفئة المتوسطة.. أقوى موبايل شاومي للشباب بإمكانات جبارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

لازم نخلى بالنا منهم .. هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للاكتئاب

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ