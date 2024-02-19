نائب وزير الشباب والرياضة يكرم أبطال مصر من ذوي الهمم بمدينة السادات

شارك اليوم الدكتور عبدالله الباطش نائب وزير الشباب والرياضة في المهرجان الرياضي والعلمي الأول بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات تحت عنوان " جينات الموهوبين رياضياً والمبدعين في مصر: رحلة في أعماق التاريخ بالتعاون مع مؤسسة " UNIFY EGYPT " للدمج المجتمعي يأتي هذا انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة ودورها الأكاديمي والريادي في مختلف قطاعات المجتمع.

كان في إستقباله يحيى مبروك رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور خالد جعفر نائب رئيس جامعة مدينة السادات والدكتور إيهاب سعيد رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا والمهندس محمد زهران نائب رئيس جهاز مدينة السادات وعدد من قيادات الشباب والرياضة والمجتمع المدني وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

تضمن المهرجان إستضافة وتكريم أبطال مصر في الأولمبياد الخاص من متحدي الإعاقة الذهنية من خلال فعاليات احتفالية للدمج المجتمعي مع طلاب الجامعة تقديراً لدورهم المحوري وقدرتهم الذكية على تحدي الصعاب وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف السباقات الدولية والمحلية وايضا تشجيعا لقدراتهم الذهبية التي تتبناها الدولة على مختلف المستويات من خلال المبادرات الرئاسية لدعم وتنمية مهارات ذوي الهمم.