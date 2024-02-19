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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق شنوان – شبين الكوم

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية ، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع رصف الطرق .

 تفقد أعمال الرصف والتطوير بطريق شنوان – شبين الكوم بطول 2.5 كم ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، رافقه خلالها محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية ،المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية ، المحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، يأتي ذلك في إطار الوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل كون قطاع الطرق ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

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ووجه محافظ المنوفية بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك و الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة ومراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق ،  كما كلف رئيس الوحدة المحلية لشبين الكوم  بسرعة استكمال أعمال رفع التراكمات والمخلفات الموجودة على جانبى  ترعة شنوان لإضفاء مظهر حضاري وجمالي و حفاظا على الصالح العام .

وخلال الجولة ، أوضح  ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أنه تم  الانتهاء من أعمال  قطع الفرمة و إنشاء أرصفة جديدة و رفع مطابق الصرف الصحي و بلاعات مياه الأمطار ورش طبقة البيتومين اللاصقة  باستخدام تقنية FDR لإعادة تدوير الطبقات الاسفلتية المتهالكة ، يأتي ذلك في ضوء الخطة الشاملة  للنهوض بالبنية التحتية والأساسية لتطوير شبكات الطرق الداخلية والمحاور المرورية.

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة ، وأن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة لإحداث نقلة حضارية بالمحافظة حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقاً لرؤية مصر 2030.

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