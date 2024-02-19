محافظ المنوفية يطمئن على الأسر الفلسطينية داخل مستشفى شبين الكوم ..صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأسر الفلسطينية التي جاءت لتلقي العلاج في المستشفي التعليمي بمدينة شبين الكوم.
ووصل نحو 6 أسر ومرافقيهم الي المستشفي لتلقي العلاج وذلك علي خلفية إصابتهم في الحرب علي غزة وتعرضهم للإصابة نتيجة القصف الإسرائيلي علي مدن غزة.
واطمأن المحافظ علي تقديم الخدمة الطبية لهم مشددا علي تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية وتقديم الرعاية الكاملة لهم وأسرهم خلال تواجدهم في المستشفي.
واستمع المحافظ الي الأسر الفلسطينية الذين أبدوا سعادتهم بدخولهم مصر للعلاج وسط امنيات بإنهاء الحرب علي غزة وعودتهم لبلدهم.