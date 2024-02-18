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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال على معارض أهلا رمضان في المنوفية وحملات لمنع التلاعب في الأسعار..صور

اقبال علي معارض أهلا
اقبال علي معارض أهلا رمضان

تشهد معارض أهلا رمضان في مراكز محافظة المنوفية اقبال كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم قبل شهر رمضان الكريم.

وأقيمت المعارض في جميع مراكز المحافظة بتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية و بالتنسيق مع إدارة التموين والتجارة الداخلية وبهدف توفير السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

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وافتتح وحيد صلاح عبدربه رئيس مركز ومدينة منوف يرافقه وليد سالم نائب رئيس المركز والمدينة معرض السلع الغذائية بشارع المحطة بصيدناوى بمنوف، والذى تم افتتاحه بالتنسيق بين مجلس مدينة منوف وإدارة التموين والتجارة الداخلية بمنوف و الرقابة التموينية.


كما تم المرور والمتابعة على معرض أهلا رمضان (أطلس) بشارع بورسعيد أمام حديقة تحيا مصر بمدينة منوف في حضور نبيل هدهود رئيس الرقابة التموينية ومفتشيها.

وتشمل المنتجات أرز، سكر، كميات كبيرة من زيت الطعام والسمن والمكرونة وكذلك الخضروات والعطارة واللحوم  ومجموعة من المنتجات الغذائية الأخرى.

وتم التشديد على التعاون الكامل مع إدارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة الحالة التموينية والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالأسواق والمنافذ التموينية، فضلاً عن المرور الدوري على المعارض لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية، والاستمرار في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في الأسعار ومنع احتكار أو حجب السلع عن المواطنين مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

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