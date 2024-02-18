رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من ضمان جودة التعليم لاعتماد كلية الصيدلة

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أعضاء لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وعلى رأسهم الدكتور مصطفى عبد الخالق عطية رئيس جامعة سوهاج الأسبق رئيس اللجنة، بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة، والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وذلك قبل التوجه إلى كلية الصيدلة لعمل زيارة تفقدية للكلية لمتابعة تطبيق كافة معايير الجودة، والتحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية، والتميز في البحث العلمي، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة وذلك لوضع التقرير عن إمكانية حصول الكلية على الاعتماد.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا اللقاء مرحبا بأعضاء اللجنة، موضحا أن كلية الصيدلة بالجامعة من الكليات الحديثة النشأة ولكنها حققت تطورا ملحوظا على كافة المستويات، وشهظت تخسنا ملحوظا فى جودة الأداء وتقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية حيث بدأت الدراسة بالكلية فى برنامج الصيدلة الإكلينيكة بالإضافة إلى الأقسام المتميزة بالكلية التى تضم قسم الكيمياء الصيدلية، الميكروبيولوجيا والمناعة، الكيمياء التحليلية الصيدلية، الكيمياء الحيوية، العقاقير النواتج الطبيعي، الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية، والأدوية والسموم مما يوفر مناخ يضمن تخريج صيدلي متميز وفقًا للمعايير العالمية يتعاظم يومًا بعد يوم حيث تلتزم الكلية في رسالتها بتخريج صيدلي طبقًا للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية القياسية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمى والتصنيع الدوائي المتطور وإجراء بحوث علمية مبتكرة، وزيادة قدراته التنافسية وربطه بالصناعة مما يخدم أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في مصر.

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من: الدكتور محمود محمد أحمد الشيد الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة سوهاج، الدكتورة حنان محمد سمير الجويلى من صيدلة الإسكندرية، الدكتورة رهام إبراهيم عامر من صيدلة الأزهر، الدكتور أحمد عبد العظيم مهدى، وحضر اللقاء الدكتورة نجلاء أحمد نائب مدير مركز الجودة بجامعة المنوفية.