هشام يكن: زيارة مجلس الأهلي لنادي الزمالك بداية نهاية التعصب الكروي

قال هشام يكن لاعب الزمالك السابق أن زيارة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لغريمه التقليدي نادي الزمالك بدعوة من النادي لافتة طيبة وبداية لعودة العلاقات الحسنة بين الناديين.

وتمنى يكن في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن تكون الزيارة بداية نهاية التعصب الكروي وتعصب السوشيال ميديا والساعون خلف الخلافات وتأجيج العداوات ووضع السم في العسل من أجل الإعجابات والتعليقات والإعلام والشهرة.

وأضاف يكن أن الزيارة ستكون بداية لعودة جماهير الكرة الحقيقية وعودة التنافس بين اللاعبين مشيراً أن السوشيال ميديا تستخدم التنافس بين الفريقين لإشعال الخلافات والفتنة والعدواة المسمومة.