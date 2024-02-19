عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: عدد ضحايا غزة يفوق قـ تلى أوكرانيا منذ 2014

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن عدد المدنيين الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة أكبر من عددهم في أوكرانيا منذ عام 2014.

وأشار لافروف بعد محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز باريلا، إلى أنه "بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على العملية العسكرية في قطاع غزة، فإن عدد الضحايا المدنيين أعلى بكثير من عدد القتلى منذ بدء العملية العسكرية وحتى انقلاب عام 2014 في أوكرانيا". 

وأضاف وزير الخارجية الروسي في حديثه: "هذا رقم هائل للمنطقة ولا نهاية له في الأفق".

وشدد لافروف على أن روسيا تسعى جاهدة لمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن موسكو "لا ترى خيارا آخر سوى الدخول في حوار مباشر".

لافروف يتهم أمريكا بزيادة التصعيد في المنطقة.. والكرملين ينفي تجميد حرب أوكرانيا

لافروف: طالبنا بهدنة إنسانية في غزة وهذا لم يحدث

غزة سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أوكرانيا قطاع غزة روسيا موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

موضوعات متعلقة

لافروف يتهم أمريكا بزيادة التصعيد في المنطقة.. والكرملين ينفي تجميد حرب أوكرانيا

لافروف: طالبنا بهدنة إنسانية في غزة وهذا لم يحدث

لافروف: نرفض أن يكون 7 أكتوبر سببا في العقاب الجماعي للفلسطينيين

لافروف يحذر من كارثة في المنطقة بسبب أمريكا وإسرائيل

لافروف: لا أرغب التكهن بشأن علم أمريكا بهجوم حماس دون وجود أدلة

لافروف: الأولوية وقف إطلاق النار بغزة وليس هدنة مؤقتة

هل التقى لافروف بترامب خلال زيارته إلى أمريكا؟.. وزير الخارجية الروسي يوضح

ترشيحاتنا

هاني بيرزي عن زيارة مجلس الخطيب للزمالك: «عايزين نخلص من التعصب بقى»

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

فريق مرعب.. تعليق ناري من مهيب عبد الهادي على أداء لاعبي الزمالك

«بتلطم علي وشها»| حركات شيرين عبدالوهاب بحفل الأوبرا تثير الجدل.. هل حسام حبيب السبب؟

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك

بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من اللحوم قبل رمضان؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ