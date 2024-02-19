لافروف: عدد ضحايا غزة يفوق قـ تلى أوكرانيا منذ 2014

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن عدد المدنيين الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة أكبر من عددهم في أوكرانيا منذ عام 2014.

وأشار لافروف بعد محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز باريلا، إلى أنه "بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على العملية العسكرية في قطاع غزة، فإن عدد الضحايا المدنيين أعلى بكثير من عدد القتلى منذ بدء العملية العسكرية وحتى انقلاب عام 2014 في أوكرانيا".

وأضاف وزير الخارجية الروسي في حديثه: "هذا رقم هائل للمنطقة ولا نهاية له في الأفق".

وشدد لافروف على أن روسيا تسعى جاهدة لمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على التوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أن موسكو "لا ترى خيارا آخر سوى الدخول في حوار مباشر".