هل التقى لافروف بترامب خلال زيارته إلى أمريكا؟.. وزير الخارجية الروسي يوضح

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه لم يلتق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو ممثلي فريقه خلال زيارته للولايات المتحدة.

وكان لافروف وصل إلى نيويورك، الاثنين الماضي، للمشاركة فى اجتماعات مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط وأوكرانيا.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، طالب خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بتطورات الوضع في غزة، أمس، ببيان رئاسي من المجلس لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والذي عارضته واشنطن.

وأهاب لافروف، بمجلس الأمن ألا يؤجل مسألة إنشاء دولة فلسطينية فلا بديل عن الإطار الدولي القائم لذلك.

وقال إن المطلوب هو مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية، مضيفاً أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يحصل إلا بحلول جماعية في المنطقة.

وأكد أن موسكو تسمع كلاما عن "اليوم التالي للحرب" دون النظر للأوضاع المأساوية حاليًّا للفلسطينيين، مؤكداً أن الدول الغربية عطّلت الجهود في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وطالب لافروف، بالإفراج عن جميع المحتجزين، مؤكداً أن التطورات على حدود لبنان خطيرة وهي لم تبدأ بين عشية وضحاها.