منخفض قطبي يضرب البلاد الجمعة.. أمطار غزيرة ورياح نشطة على عدة مناطق

محمد البدوي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية توقعاتها بتعرض البلاد لمنخفض جوي ذي أصل قطبي، يبدأ تأثيره اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، ويتسبب في تغيرات ملحوظة في حالة الطقس وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.

تأثير سريع وأمطار متفاوتة

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن تأثير المنخفض سيكون سريعاً ومحدود المدة، حيث يتركز بشكل أساسي خلال يوم الجمعة. 

وأوضح أن السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري ستشهد أمطاراً متوسطة قد تصل إلى غزيرة أحياناً.

 فرص سقوط الأمطار 

وأشار شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة إلى أن فرص سقوط الأمطار ستمتد إلى مناطق داخلية تشمل جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ولكن بكميات أقل مقارنة بالمناطق الساحلية.

رياح نشطة

وأضاف أن المنخفض القطبي سيصاحبه نشاط ملحوظ للرياح، خاصة على المناطق الشمالية من البلاد، ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال فترة تأثيره.

الطقس المناطق الشمالية الأمطار السواحل الشمالية هيئة الأرصاد الجوية

