خيير علاقات دولية يكشف أسباب تكالب ردود الفعل الاسرائيلية على تصريحات الرئيس البرازيلي

أكد الدكتور أشرف عكة خبير العلاقات الدولية أن ردود إسرائيل على تصريحات الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا مبالغ فيها وربما لتشتيت الإنتباه عما يعيشه الكيان الصهيوني من أزمة حقيقية على كل المستويات داخليا وخارجيا وإعلاميا مشيراً الي أن الاحتلال يعيش سنواته الأخيرة لذلك كان الهجوم بشراسة على كل يدلى بتصريحات ضد إسرائيل ومن قبل منظمة الصحة العالمية والأمين العام للأمم المتحدة والأونروا وغير ذلك.

وأضاف عكة في مداخلة عبر زووم لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن الاحتلال يخشى من المواقف الأخيرة المتطورة على الساحة الدولية وأن كلام دي سيلفا ينهي مشروعهم الإعلامي الذي اعتمدوه ومناحتهم على المحرقة التي يستخدموها في ابتزاز أوروبا وتحديدا ألمانيا وبدأوا بناء امبوراطوريتهم الإعلامية والسياسية والاقتصادية والثقافية على هذه المحرقة.

وقال عكة أن إسرائيل دولة قليلة الأدب دبلوماسيا ولا تراعي السياسات الدولية ولا القواعد و القوانين الدولية وممارسات إسرائيل وتعاملهم مع السياسيين بعنجهية واستعلاء وفوقية على العالم بفعل أموالهم وعلاقاتهم وابتزازاتهم.

وأكد أن فتح جبهة حرب جديدة في لبنان وتحطيم قواعد الاشتباك هي مصلحة سياسية وعسكرية لإسرائيل وحلفائها من أجل البقاء في الحكم وكسب اصوات وامتيازات ومحاولة لاستعادة هيبة إسرائيل.

